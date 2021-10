Man. United-Atalanta, le probabili formazioni

Solskjaer prepara due cambi rispetto alla formazione che ha perso contro il Leicester. Gasperini arretra De Roon in difesa e rilancia dal 1' Koopmeiners e Zapata. Calcio d'inizio ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K Condividi:

Passa da Old Trafford il cammino in Champions League dell'Atalanta. Due anni dopo l'ultima volta i nerazzurri torneranno a giocare a Manchester: stavolta l'avversario non sarà il City, ma lo United. La squadra di Gasperini vuole mantenere l'imbattibilità e il primato nel gruppo F contro la formazione di Solskjaer, reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Villarreal. Calcio d'inizio ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan con commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni.

La probabile formazione del Manchester United leggi anche Champions, partite e curiosità sulla 3^ giornata Solskjaer può contare su tutta la rosa, fatta eccezione per Varane. Pronti due cambi rispetto alla formazione che sabato scorso ha perso contro il Leicester in campionato. Sarà ancora 4-2-3-1 con le novità previste a centrocampo, con Fred e McTominay che prenderanno il posto di Sancho e Matic. Pogba, in vantaggio nel ballottaggio con Rashford, verrà avanzato sulla trequarti al fianco di Bruno Fernandes e Greenwood. L'attaccante centrale sarà Ronaldo che in carriera ha già segnato tre gol contro l'Atalanta. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) la probabile formazione: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Ronaldo. All.: Solskjaer