8) 10 GOL IN CHAMPIONS IN MENO PARTITE POSSIBILI, NESSUNO COME HALLER - Negli ultimi anni i vari Mbappé e Haaland ci hanno abituato a record di precocità pazzeschi. Haller di anni ne ha 26 ma, in quanto a velocità, ha battuto tutti. 10 gol per lui nelle sue prime 6 partite di Champions. Nessuno ha impiegato meno match. Battuto il primato stabilito da Haaland (ci mise 7 gare) nel febbraio 2020.