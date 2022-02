16/17 ©Ansa

MILAN-LIVERPOOL 1-2 (fase a gironi Champions League, 7 dicembre 2021)

29’ Tomori (M), 36’ Salah (L), 55’ Origi (L)



"Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e ora succederà due volte in tre mesi. Per me è una bella notizia". Già, perché dopo la prima trasferta milanese ai gironi, Klopp tornerà di nuovo a San Siro per affrontare l'Inter (altra avversaria per lui inedita) negli ottavi di Champions