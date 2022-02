L'attaccante dell'Inter presenta la sfida al Liverpool, in programma mercoledì 16 febbraio alle 21 per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Vedrete un giocatore che è cresciuto tanto, spero di fare bene e di dare una mano alla squadra per cercare di andare avanti: è il nostro sogno. Klopp grande allenatore, dobbiamo preparare la partita nei dettagli"

" L'Inter vuole essere protagonista. Dobbiamo difendere bene, attaccare e far male all'avversario". Garantisce Lautaro Martinez . L’attaccante dell’Inter, intervistato da Prime Video, lancia un messaggio al Liverpool , avversario dei nerazzurri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in calendario mercoledì 16 febbraio alle 21 a Milano. " Sarà una bellissima partita. Abbiamo superato la fase a gironi e per noi era già una cosa molto importante ".

"Sono cresciuto tanto, mi sento bene"

Lautaro ha le idee chiare per la sfida ai Reds, che hanno vinto il loro girone davanti ad Atletico Madrid, Porto e Milan con sei vittorie su altrettante partite giocate. A segno 12 volte in 31 partite stagionali, il 24enne argentino non trova il gol dal 12 gennaio 2022, quando ha realizzato su rigore il provvisorio 1-1 in Supercoppa italiana contro la Juventus, trofeo poi vinto dalla squadra di Simone Inzaghi. Con l’Inter in Champions ha segnato cinque gol nelle prime cinque partite da titolare nella stagione 2019/20 ma da allora ha realizzato un solo gol nelle ultime 12 partite giocate. Dalla rete contro il Real Madrid nel novembre 2020, l'attaccante di Bahia Blanca ha giocato 697 minuti senza trovare il gol nella competizione. "Domani vedrete un giocatore che è cresciuto tanto – assicura il Toro - ora spero di fare bene e di dare una mano alla squadra per cercare di andare avanti: è il nostro sogno".