Villarreal-Juventus, dove vedere la partita in tv

Dopo aver vinto il girone H davanti al Chelsea, squadra campione in carica, la Juventus inizia la fase a eliminazione diretta di questa Champions League. I bianconeri sfideranno agli ottavi di finale il Villarreal, con la gara d'andata che si giocherà in Spagna, all'Estadio de la Ceramica. Appuntamento importante per la squadra di Massiliano Allegri, contro un avversario insidioso come quello guidato da Unai Emery, che si è qualificato a questa competizione vincendo l'Europa League nella scorsa stagione. Il Villarreal è arrivato secondo nel girone F (che comprendeva anche l'Atalanta), classificandosi alle spalle del Manchester United.

Dove vedere Villarreal-Juventus in tv leggi anche Allegri: "Col Villarreal non è un ottavo scontato" La gara tra Villarreal e Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, si gioca all'Estadio de la Ceramica martedì 22 febbraio con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Federico Zancan, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Andrea Marinozzi.