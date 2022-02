Il presidente Uefa Ceferin ha deciso di convocare una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo per questo venerdì 25 febbraio alle 10. A rischio la finale della Champions 2022 che è programmata il 28 maggio a San Pietroburgo GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE NEWS LIVE Condividi

La sede di San Pietroburgo per la finale Champions del prossimo 28 maggio è a rischio, e Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha convocato per venerdì mattina alle 10 un Esecutivo straordinario della confederazione europea del calcio sulla crisi Russia-Ucraina, per "valutare la situazione" e prendere le "necessarie decisioni".

Boris Johnson: "Inconcepibile giocare lì" approfondimento Attacco russo, sospeso sport in Ucraina A sollevare il problema per primo era stato il premier britannico Boris Johnson, secondo cui “è inconcepibile” disputare un evento del genere in territorio russo: "Non ci sono chance che una Russia sempre più isolata possa ospitare una manifestazione calcistica". Secondo quanto riportato da La Repubblica, alcuni europarlamentari avrebbero scritto direttamente al presidente Ceferin, chiedendo di cancellare la finale di Champions a San Pietroburgo. La Uefa, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere che “non c’erano piani per cambiare la sede”. Poi, nella mattinata di oggi, ha comunicato a tutti i broadcaster che “sebbene la Uefa stia già esaminando i piani di emergenza, qualsiasi decisione di spostare l'evento verrà presa a tempo debito, se necessario”. Quindi la decisione di convocare d’urgenza il comitato esecutivo per venerdì.