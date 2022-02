Secondo quanto ricostruito da Gianluca Di Marzio, Roberto De Zerbi insieme allo staff e ai giocatori brasiliani dello Shakhtar si trova in un hotel di Kiev. Tutti sono in contatto con le rispettive ambasciate per capire come poter rientrare. Per rispetto del club, l'allenatore italiano aveva deciso di non lasciare la capitale nei giorni scorsi ma la Federcalcio ucraina ha annunciato lo stop al campionato solo in mattinata

La guerra già esplosa in Ucraina , dopo l’inizio delle operazioni militari della Russia nella notte , ha già avuto le prime conseguenze nel mondo dello sport. Sospeso il campionato ucraino come ufficializzato dalla Federcalcio nazionale, provvedimento che coinvolge anche lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi . L’ex allenatore del Sassuolo, insieme al suo staff italiano (il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco) sono attualmente ancora in Ucraina, in un hotel di Kiev , dove erano rientrati domenica dopo il ritiro svolto a Belek, in Turchia, per preparare l’inizio del campionato che per loro era previsto sabato contro il Metalist Kharkiv.

Secondo quanto ricostruito da Gianluca Di Marzio, De Zerbi con gli 8 componenti del suo staff, i giocatori brasiliani e tutte le loro famiglie hanno lasciato le abitazioni e sono in un hotel di Kiev. Sono tutti in contatto con le rispettive ambasciate per capire come poter rientrare. Scartata l'idea di partire in macchina verso la Polonia, temendo di rimanere bloccati nel flusso di auto. Attualmente è difficile organizzare una partenza aerea visto che gli spazi preposti sono chiusi. Nessuno ha voluto lasciare Ucraina prima del blocco ufficiale del campionato deciso dalla Federcalcio tardivamente e pericolosamente soltanto questa mattina (ieri sera a mezzanotte ancora pensavano di poter giocare). Per rispetto del club, dei suoi giocatori e in particolare di quelli ucraini chiusi nelle rispettive case, De Zerbi aveva deciso di non lasciare Kiev nei giorni scorsi nonostante l'invito dell'ambasciata italiana e le preoccupazioni della sua famiglia (un suo giocatore abita vicino all'aeroporto militare che è stato colpito oggi ed era ovviamente impaurito). Hanno fatto scorte di acqua e cibo e adesso non possono muoversi essendoci coprifuoco. Dalle finestre dell'hotel si vedono in cielo i caccia e si sentono rumori forti di esplosioni.