De Zerbi e il suo staff sono in Ucraina

Roberto De Zerbi e il suo staff (il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco) sono attualmente ancora in Ucraina, in un hotel di Kiev, dove erano rientrati domenica dopo il ritiro svolto a Belek, in Turchia, per preparare l’inizio del campionato che per loro era previsto per venerdì