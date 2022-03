Cosa è successo al termine di Real-Psg

I fatti: al fischio finale di Real-Psg, la gara che sancisce l’eliminazione dalla Champions dei francesi, Al-Khelaifi e Leonardo si sarebbero diretti nello spogliatoio dell’arbitro Makkelie, protestando in modo aggressivo per alcune sue decisioni. Ad essere contestato all’arbitro olandese è soprattutto il mancato fischio in occasione dell'intervento di Benzema su Donnarumma, quello che “costringe” il portiere all’errore che dà il via all'azione dell'1-1.



I due dirigenti, secondo quanto riporta la stampa spagnola, “hanno mostrato comportamenti aggressivi e hanno cercato di entrare nello spogliatoio degli arbitri”. Nella sua ricostruzione, inoltre, l’arbitro Makkelie avrebbe aggiunto che dopo aver chiesto loro di andarsene, “hanno bloccato la porta e il presidente ha intenzionalmente colpito la bandierina di uno degli assistenti, finendo per romperla”.



Versione contestata dal club parigino: secondo una fonte interna, Leonardo e il presidente Al-Khelaifi volevano parlare con l'arbitro e hanno insistito quando ha rifiutato. I toni si sono accesi quando si sono accorti che la scena era stata filmata utilizzando un cellulare, ma alla fine “il PSG avrebbe inviato un dipendente del club a scusarsi con gli arbitri e con il Real Madrid”, secondo quando riportato dal quotidiano sportivo As.