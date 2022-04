Tuchel: "Deluso, l'arbitro rideva con Ancelotti"

L'allenatore dei blues punta il dito contro l'arbitro, il polacco Szymon Marciniak: "Volevo salutarlo a fine partita, ma l'ho visto ridere a crepapelle con l'allenatore avversario. Penso che il tempismo sia stato molto inappropriato". E sulle decisioni: "Non tutti hanno coraggio contro il Real Madrid" REAL MADRID-CHELSEA 2-3 DTS, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

L'eliminazione dalla Champions League è dura da digerire per il Chelsea di Thomas Tuchel, al quale non è bastato vincere al Bernabeu contro il Real Madrid per accedere in semifinale. L'allenatore dei blues mastica amaro, soprattutto per un episodio accaduto nel post partita che coinvolge l'arbitro, il polacco Szymon Marciniak, e Carlo Ancelotti: "Mi ha deluso il fatto che l'arbitro abbia scherzato con Ancelotti - spiega Tuchel -. So che Carlo è un gentiluomo e una brava persona, ma quando volevo andare a ringraziare l'arbitro per la partita, l'ho visto sorridere e ridere a crepapelle con l'allenatore avversario. Penso che sia stato un momento molto sbagliato per farlo, dopo il fischio finale e 126 minuti in cui una squadra ha dato tutto il suo cuore, lottando fino all'ultima goccia di sudore. Penso che il tempismo sia stato molto inappropriato e gliel'ho detto".

"Contro il Real non tutti gli arbitri hanno coraggio" leggi anche Ancelotti: "Abbiamo sofferto, ma non muoriamo mai" Il Chelsea, infatti, contesta una decisione presa dall'arbitro: il gol annullato a Marcos Alonso. È il 63° minuto quando i blues segnano il 3-0 con l'esterno spagnolo, ma Marciniak annulla con l'ausilio del Var (tuttavia senza on field review) per un tocco di mano: "Sono molto deluso che non sia andato a controllare - aggiunge Tuchel - Le decisioni non dovrebbe prenderle qualcuno seduto su una sedia e isolato. Non è solo oggi. Quando giochi contro il Real Madrid, forse non ti aspetti che tutti abbiano coraggio".