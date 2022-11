Il Milan ospita il Salisburgo nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions. Appuntamento questa sera alle 21.00. La partita in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

Imbattuto nelle tre partite europee contro il Salisburgo , in Champions League, il Milan ha ha pareggiato 1-1 nell'ultima partita del 6 settembre. Finora i rossoneri non hanno mai perso nelle partite casalinghe contro squadre austriache . Se il Salisburgo raggiungesse la fase a eliminazione diretta della Champions League sarebbe la seconda stagione consecutiva.

Dove vedere Milan-Salisburgo in tv

La partita tra Milan e Salisburgo, valida per la 6^ giornata della Champions League 2022-2023, si giocherà oggi mercoledì 2 novembre alle 21.00. La gara sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.