L'allenatore del Tottenham ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con il Milan: "Tornare a San Siro grande emozione, l'Italia è il primo amore e non si scorda mai". Poi l'elogio a Pioli: "Ha fatto qualcosa di straordinario"

Alla vigilia della gara con il Milan, valida per gli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha parlato in esclusiva a Sky Sport. Conte è partito rassicurando tutti sulla sua condizione fisica dopo l'operazione alla cistifellea di qualche giorno fa: "La raccomandazione del medico è di stare tranquillo per quindici giorni. Mi aveva raccomandato di non tornare, ma il senso di responsabilità e il dovere di stare vicino alla squadra mi ha fatto anticipare un po’ i tempi. Sto cercando di gestirla nel migliore dei modi, sicuramente durante la partita non posso farmi sentire dai calciatori quanto vorrei".

Le prime sensazioni ed emozioni di questo ritorno in Italia?

"Sicuramente sono sempre bellissime sensazioni perché torno a casa. L’Italia è la mia casa. Essere tornati a San Siro dopo due bellissime stagioni con l’Inter, anche per quello che abbiamo condiviso insieme, mi provoca grandi emozioni".

Che partita dobbiamo aspettarci domani? Pioli ha detto che l’hai telefonato dopo lo scudetto per fargli i complimenti.

"Stefano è un allenatore che allena da tanto e meritava molto prima questa soddisfazione. Il fatto che l’abbia raggiunta con il Milan coronando un percorso in una squadra con una storia importante gli va dato grande merito. Hanno fatto qualcosa di straordinario. Ora ci ritroviamo da avversari. Escludendo la mia operazione, in questa settimana si sono operati due calciatori e altri due si sono infortunati. Bentancur si è rotto il legamento, Bissouma è stato operato alla caviglia per una frattura da stress. E’ un momento particolare e difficile, ma proprio per questo bisogna riuscire a compattarci ancora di più per superare le difficoltà".

Ti sei innamorato dell’Inghilterra o il vecchio amore per l’Italia ti fa battere ancora il cuore forte?

"Dopo quella al Chelsea, questa è la mia seconda esperienza in Inghilterra. Allo stadio c’è un’atmosfera incredibile: la gente viene con la gioia di vedere la partita. E’ una festa. Da questo punto di vista, se vai a lavorare lì ti innamori. Ma il primo amore non si scorda mai e il primo amore rimane sempre l’Italia".