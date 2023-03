Dove vedere Tottenham-Milan

Mercoledì 8 marzo alle 21.00, in campo Tottenham-Milan per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime

I numeri di Tottenham e Milan

Nel match d’andata il Tottenham ha subito la prima sconfitta in cinque sfide contro il Milan (2 vittorie, 2 pareggi) in competizioni europee. Nelle due precedenti partite casalinghe contro i rossoneri gli Spurs hanno vinto 2-1 (aprile 1972) e pareggiato 0-0 (marzo 2011). Il Milan ha vinto solo una delle 21 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee (7 pareggi, 13 sconfitte): successo 1-0 contro il Manchester United all'Old Trafford nel febbraio 2005. I rossoneri hanno perso tutte le ultime tre trasferte a Londra con un punteggio complessivo di 9-1. Il Tottenham ha superato il turno in due delle ultime tre sfide europee dopo aver perso il match d'andata, contro l'Ajax nella semifinale della Champions League 2018-19 e contro il Paços de Ferreira nelle qualificazioni della Conference League 2021-22. Il Milan è stato eliminato solo in tre dei 21 precedenti confronti a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto la gara d’andata: contro il Feyenoord (1969-70), il Deportivo La Coruña (2003-04) e il Barcellona (2012 -13). L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Milan in tutte le competizioni, ad eccezione della sconfitta per 1-2 nell'ottobre 2020 alla guida dell'Inter. La curiosità: Olivier Giroud ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei presenze in Champions League, il doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Milan in questa stagione (4 reti e 2 assist). Giroud ha realizzato sei gol nel torneo con il Chelsea nel 2020-21 e cinque con l'Arsenal nel 2015-16 e potrebbe diventare il secondo francese a segnare almeno cinque reti in una singola stagione con tre squadre diverse, dopo Thierry Henry (Monaco, Arsenal e Barcellona).