È stata una tre giorni sportivamente esaltante in campo per il calcio italiano con 6 squadre qualificate agli ottavi delle coppe, ma scioccante per quanto riguarda l'ordine pubblico. Dagli incidenti di Napoli e San Sebastian al tubo lanciato a Friburgo fino alle aggressioni a Bianco e Dmitrovic. La ricostruzione di tutto ciò che è successo dentro e fuori gli stadi europei negli ultimi giorni