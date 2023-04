Allenamento mattutino nella domenica di Pasqua per il Milan, a tre giorni dall'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli: unici assenti Ibrahimovic (comunque non presente in lista Uefa) e Kalulu, che spera di tornare ad allenarsi nei prossimi giorni in vista del ritorno in programma al 'Maradona' il 18 aprile

