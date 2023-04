Le parole dell'allenatore dopo l'uscita dalla Champions: "Su Lozano c'era un rigore nettissimo che non si può non vedere - ha detto -. Però poi si dice che ci si attacca, ma io non mi attacco a nulla...". E poi ha aggiunto: "Complimenti al Milan per la qualificazione, in campionato non torneremo scarichi ma ora sono inconsolabile"

Il cuore c'è stato, ma non è bastato. Il Napoli esce di scena dalla Champions League ai quarti (suo miglior risultato di sempre), non riuscendo a rimontare l'1-0 di San Siro contro il Milan. C'è inevitabilmente delusione negli occhi e nelle parole di Luciano Spalletti , a partire dalla mancata assegnazione del rigore su Lozano. " È un rigore nettissimo che non si può non vedere - ha detto a Mediaset -. Questo non è un contatto, questo è un colpo. Rischia di procurargli una distorsione alla caviglia se non la mette bene. Però poi si dice che ci si attacca, ma io non mi attacco a nulla...".

"Commessa qualche ingenuità"

Intervistato nel post partita ai microfoni di Sky Sport, Spalletti non ha nascosto il rammarico per l'eliminazione: "Prima di tutto si fanno i complimenti al Milan che ha passato questo turno perché sono stati veramente bravi - ha esordito l'allenatore -. Poi bisogna fare i complimenti alla nostra squadra, ringrazio Ghoulam (intervenuto dal Maradona per Sky Sport) per le bellissime parole che ci ha sempre rivolto. È chiaro che non si può tornare indietro nel tempo, c'è già troppo dolore per questo mancato passaggio del turno da dover smaltire, di rimorsi non ne abbiamo come atteggiamento, scelte della squadra. Ci siamo arrivati un pochino col fiato corto dopo quel turno delle Nazionali, il 4-0 è stato troppo per quello che è il livello della squadra, per quanto riguarda le partite successive non mi sembra che i ragazzi abbiano lasciato niente per squadra. Abbiamo commesso qualche ingenuità, siamo stati un po' inesperti nelle scelte dei momenti della partita, e delle ingiustizie".