La gioia del presidente dell'Inter dopo il 3-3 col Benfica che ha regalato all'Inter la semifinale di Champions 13 anni dopo l'ultima volta: "Significa tanto, ma ora non ci basta più sognare. Il derby sarà una rivincita per l'anno scorso e per il passato. In campionato dobbiamo arrivare fra le prime 4 e i giocatori lo sanno. Serve lo stesso spirito della Champions. Da ora in poi ogni partita sarà come una finale"

"Significa tanto essere in semifinale, sia per lo staff che per tutti noi. Abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non avevano esperienza in Champions e non avevano mai vinto nulla in Europa. La Champions è la competizione più difficile, sognavamo di arrivare fin qui. Ora non ci basta più sognare, ci impegneremo per raggiungere il miglior risultato possibile". Così il presidente dell'Inter Steven Zhang subito dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League. Un pensiero particolare per uno dei protagonisti: "Sono contento per Correa, non segnava da tanto e sono davvero felice per lui. Mi sono anche commosso...".