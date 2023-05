Fabio Capello analizza dagli studi di Sky Sport la semifinale di andata di Champions League: "Il Milan non è mai riuscito a giocare, se l'Inter tiene questo ritmo affrontarla è difficilissimo per tutti. Il livello dei nerazzurri è superiore rispetto ai rossoneri, ma Pioli non riesce a trovare le contromisure: deve inventarsi qualcosa, serve un confronto con i leader per trovare delle soluzioni" MILAN-INTER 0-2: HIGHLIGHTS Condividi

Una superiorità evidente, dimostrata soprattutto nel primo tempo: dopo l'euroderby di Champions, Fabio Capello ha analizzato la semifinale di andata tra Milan e Inter. Dagli studi di Sky Sport, l'ex allenatore ha posto l'attenzione sulle qualità dei nerazzurri ma anche su alcuni demeriti rossoneri. "Pioli dice che il Milan ha sbagliato molti passaggi - ha esordito Capello -, ma secondo me deve riguardare la partita. Il Milan li ha sbagliati perché l'Inter andava molto più veloce. I nerazzurri non permettevano agli avversari di ragionare e hanno intercettato tanti palloni. Il Milan non è mai riuscito a giocare come fa di solito e ha dovuto tenere un ritmo inferiore rispetto all'Inter. Se l'Inter tiene questo ritmo, affrontarla è difficilissimo non solo per il Milan, lo sarebbe per qualsiasi avversario. Questa è una cosa molto importante. Perché il Milan ha giocato meglio nel secondo tempo? Perché l'Inter non giocava più con quel pressing asfissiante dei primi 34 minuti. Probabilmente non ce l'avrebbe fatta a durare tanto così, però la realtà è questa". Il copione è stato lo stesso di altri derby già disputati in questa stagione, sia in campionato che in Supercoppa. "Tutti i primi tempi in cui l'Inter gioca in questa maniera il Milan li soffre - ha aggiunto Capello - e i risultati sono questi: non riesce a fare gol e li subisce".

"Inter più forte, ma il Milan le ha reso le cose più facili. Pioli si inventi qualcosa" Capello si è poi nuovamente soffermato sulla differenza delle forze in campo e ha provato a dare un consiglio a Pioli: "Il livello della squadra dell'Inter rispetto al Milan, in quanto a calciatori, è superiore. Il Milan per battere l'Inter deve fare una grande prestazione e non commettere errori. Se gioca come sta giocando, con quella leggerezza nel senso di non determinazione o non grinta, non ce la fa. Non è possibile che ogni volta che il pallone andava ai giocatori dell'Inter, questi avessero la possibilità di fare quello che volevano. Al Milan questo non era concesso, forse per la minor qualità dei giocatori e per la capacità di difendere dell'Inter. Pioli deve cercare di inventarsi qualcosa di diverso: studiare, studiare e studiare; parlare, parlare e parlare con i giocatori. Serve confrontarsi, perché nel confronto qualche volta si trovano le soluzioni. Il confronto va fatto con lo staff e con i giocatori, soprattutto con qualche leader. Tonali, ad esempio, non può commettere un errore del genere (in occasione del gol del 2-0 nerazzurro, ndr) così come la difesa non può commettere certi errori. Quello che è successo ha reso le cose troppo facili all'Inter". leggi anche Pioli: "Dobbiamo crederci. Leao? C'è speranza"

"Pioli non riesce a trovare contromisure all'Inter In chiusura un'analisi dei precedenti tra rossoneri e nerazzurri. "Pioli non riesce a trovare le contromisure all'Inter - ha concluso Capello -. Se in tre partite succedono sempre le stesse cose, accade per diversi motivi: o a causa delle caratteristiche dei giocatori del Milan, con il centrocampo che non ha fatto filtro nella maniera più assoluta, o per la velocità del centrocampo dell'Inter. In questa stagione, prima di passare alla difesa a tre in campionato, tante squadre anche sulla carta inferiori arrivavano facilmente in porta contro il Milan. Questa volta la qualità dell'Inter era superiore e questo ha creato grandi problemi".