Completato il turno d'andata dei playoff per accedere ai tabellone di Champions. Il Galatasaray vince 3-2 in Norvegia coi gol di due ex Serie A: Sergio Oliveira e Icardi ribaltano Ellingsen, pareggia Haugan ma al 93' decide Midtsjo. Il Braga va sul 2-0 con Ruiz e Dialò, Mancini tiene vivo il Panathinaikos. Termina 0-0 tra Maccabi Haifa e Young Boys. Le gare di ritorno martedì 29 e mercoledì 30 agosto in diretta su Sky Sport

