Il solito Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'arrivo a sorpresa a Milanello per dare la carica ai vecchi compagni in vista del match di esordio nella fase a gironi di Champions League contro il Newcastle, l'ex attaccante del Milan si è rivolto ai tifosi. E lo ha fatto con il suo solito spirito: attraverso un messaggio postato dal club su Instagram, Ibra ha prima scherzato e ha poi esortato i fan a rimanere vicini alla squadra. "Ciao a tutti i milanisti - le sue parole -, sono venuto qui a Milanello e sono subito andato dal mister per dirgli che sono pronto a giocare. Ma non ero sulla lista, anche se mi sento bene e in forma... Scherzi a parte, continuate a tifare Milan e andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio: ciao e arrivederci!".