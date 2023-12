Superlega, domani sentenza della Corte UE

Rummenigge: "Nuova Champions è il miglior torneo possibile"

"Ho giocato a calcio e so quando si perde. Per me hanno già perso – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport Karl-Heinz Rummenigge, leggenda dell’Inter e del Bayern, di cui è stato amministratore delegato e oggi membro del consiglio direttivo -. Non sono preoccupato, lo ero la notte in cui hanno annunciato la Superlega ma poi in due giorni la bolla è scoppiata. La loro sconfitta è in quel rifiuto dell’Europa al progetto. Manca soltanto la conferma. Nel nome stesso c’era la loro filosofia: 'super', volevano essere superiori a tutto. Ai campionati, alla Champions, al calcio – prosegue Rummenigge -. Compri il posto nella Lega perché sei ricco e guadagni, anche se non vinci. Il piano A, con le top d’Europa, era solo un alibi: il loro obiettivo è inserire arabe, americane, fare un torneo internazionale. Ma così si perde l’essenza del calcio. I campionati esistono da una vita, da più vite. Sono le radici del calcio. La Serie A diventerebbe una Serie B e la Bundesliga come la seconda divisione. Tornei poveri. E tutto questo per danneggiare la Premier, che incassa di più perché è più brava. Soprattutto le spagnole volevano danneggiarla, Florentino ha una visione del calcio soprattutto economica. Ma da noi prevale il merito. Se sei bravo, vinci e guadagni. L’ultimo esempio è del Copenaghen agli ottavi di Champions: s’è qualificato e per loro sembrava Natale. Nel calcio c’è anche l’impensabile, l’emozione. E l’Uefa offre il miglior torneo possibile, la nuova Champions a 36 sarà ancora più spettacolare e aperta".