Adidas presenta l’UCL Pro Ball London, il pallone da gioco ufficiale del girone a eliminazione diretta e della finale della Champions League maschile, in programma il 1° giugno. Il nuovo pallone celebra la città che ospita la finale di questa stagione con accattivanti illustrazioni di leoni. L’1% delle vendite nette dei palloni da calcio sarà devoluto al progetto Common Goal, per contribuire al cambiamento sociale e sostenere le squadre di calcio locali in tutto il mondo

