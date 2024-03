Vigilia di parole per l'allenatore dell'Inter, che ha introdotto a Sky il ritorno degli ottavi di Champions sul campo dell'Atletico Madrid: "Sarà una battaglia sportiva contro una squadra forte e un grandissimo allenatore. Abbiamo un piccolo vantaggio dopo l'andata, ma proveremo a fare la nostra solita gara". Sulle insidie del Metropolitano: "Qui hanno vinto 13 volte e pareggiato una volta nella Liga". E sul double campionato-Champions: "È il desiderio di tutti" LE PROBABILI FORMAZIONI - ARSENAL-PORTO LIVE

Si riparte dall'1-0 di San Siro, primo round verso il secondo atto al Metropolitano. Scorre il countdown per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, ostacolo da superare per l'Inter. Lanciatissimi in campionato, i nerazzurri si giocano il passaggio del turno in Europa contro i Colchoneros di Simeone battuti dal gol di Arnautovic all'andata. Giochi ancora apertissimi sulla strada di Wembley, vigilia e partita analizzati a Sky dall'allenatore Simone Inzaghi.

Che effetto fa giocare al Metropolitano?

"Sappiamo che per noi domani sarà difficilissima, importante, in uno stadio dove l’Atletico nella Liga ha vinto 13 volte e pareggiato una in 14 partite. Sarà una sfida difficile, cercheremo di affrontarla al massimo per proseguire nel nostro cammino".

Quali percentuali ha l'Inter per passare il turno?

"Sappiamo che c’è il risultato dell’andata con un piccolo vantaggio, ma cercheremo di fare la nostra gara senza pensare all’andata dove abbiamo vinto e a sprazzi l’Atletico ha dimostrato la squadra che è".

Campionato e Champions: si può arrivare in fondo a entrambe?

"Questo è il desiderio di tutti. Con la qualificazione ai gironi per il terzo anno di fila siamo arrivati agli ottavi, che non era scontato dopo le ultime stagioni. E ci saremo anche al Mondiale per club. Domani sera sarà una battaglia sportiva contro una squadra forte e un grandissimo allenatore".