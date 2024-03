Totale fiducia nei suoi uomini e l'ambiente caldo del Wanda Metropolitano a spingere la squadra verso la remuntada. È questo che vuole Diego Pablo Simeone in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro l'Inter, in programma mercoledì alle 21. L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poco più di 24 ore dal match, queste le sue dichiarazioni:



Chi è favorito dopo tra Inter e Atletico Madrid l'1-0 dell'andata?

"Sempre difficile da dire. Partono loro con un vantaggio e domani ci sarà la seconda partita"



Ha detto che l'Inter è tra le più forti o la più forte d’Europa?

"Non ho detto la più forte ma tra le più forti. Basta guardare le partite, vedere i numeri e la domanda si risponde da sola"



Come sta Griezmann? Perché non l'avete avuto nell'ultimo periodo e senza Griezmann qualsiasi squadra perderebbe qualcosa di importante. È pronto a giocare tutta la partita? È in forma?

"Sta bene. Comincerà dall’inizio e speriamo possa darci quello che ci ha dato sempre"



In casa siete una squadra più forte che in trasferta, almeno questo dicono i risultati in questa stagione. Come mai? Si aspetta un atmosfera molto calda al Metropolitano?

"Sicuramente la nostra gente ci sarà domani, come al solito. Noi dobbiamo migliorare e cercare in campo di fare meglio"



Ha sempre avuto un legame speciale con l'Inter per i gol nel derby, per la Coppa Uefa vinta. È pronto a dare una delusione ai tifosi nerazzurri?

"Non parlo di queste cose".