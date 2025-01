Gasperini vuole chiudere il discorso qualificazione: "Andare a Barcellona già certi dei playoff sarebbe ottimo. Non possiamo sprecare l'opportunità". Non bisogna però sottovalutare gli avversari: "Con il nuovo allenatore sono migliorati". Sui ballottaggi in attacco non si sbilancia: "Giocheranno tutti, dall'inizio in tre". Atalanta-Sturm Graz è in diretta martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro lo Sturm Graz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della canonica conferenza della vigilia.

Avete ancora la "carogna" per la sconfitta col Napoli?

"Aver perso in quel modo ci ha dato fastidio, ma siamo stati anche orgogliosi per la prestazione offerta. Il risultato non ci è piaciuto, ma la squadra sta bene e la partita è stata bella. Sono passati appena due giorni, ma domani abbiamo la possibilità di chiudere almeno il discorso qualificazione ai playoff. Abbiamo incontrato lo Sturm lo scorso anno in Europa League e sappiamo che sarà una partita molto più complicata di quello che dice la classifica".

Quanto sarebbe importante vincere anche per invertire l'inerzia recente?

"Sarebbe fondamentale, certo. Anche perchè l'ultima partita la giochiamo a Barcellona e andarci con la qualificazione già al sicuro sarebbe ottimo".

Domani vincere è l'unica cosa che conta?

"Vincere è fondamentale per la qualificazione, ma ritengo che il modo in cui lo si fa sia sempre importante. Ogni tanto capito di raccogliere meno o di più di quello che si merita, ma nel lungo periodo conta dimostrare di fare le cose per bene ed esprimersi nel modo giusto".

Che avversario sarà lo Sturm? Non gioca da tempo e hanno cambiato allenatore da poco...

"Con il nuovo allenatore hanno battuto il Girona e hanno sempre perso solo di un gol di scarto le altre partite. Non so se il non giocare da un mese possa essere un vantaggio o viceversa per noi e per loro. Hanno cambiato dei giocatori e questo può essere un'incognita".

Come sta la sua squadra? Sembrava fisicamente in difficoltà, ma siete reduci da due scontri diretti giocati molto bene

"Noi non siamo mai stati in difficoltà dal punto di vista fisico. Ci sono state partite meno brillanti, ma succede quando affronti sfide ravvicinate. In poche settimane abbiamo affrontato le prime quattro della classifica, noi esclusi. Non dobbiamo però per questa ragione sottovalutare l'avversario di domani, anche perché corrono molto e ciò è sempre indice di difficoltà. Abbiamo la grande opportunità di qualificarci ai playoff e non possiamo sbagliare".

Come si mantiene alta la tensione?

"Il calcio di oggi è diventato questo. Bisogna avere la capacità di archiviare subito una partita e rifocalizzarsi su un'altra, è una forma di allenamento che va trovata. Non so come facciano i giocatori, io ci metto le parole, ma loro anche le gambe e le energie".

Lei da giocatore avrebbe retto i ritmi del Gasperini allenatore?

"Scherzi? Assolutamente sì, facevamo tornei di tre partite in un giorno".

Chi gioca in avanti?

"Al momento stanno tutti bene. Retegui è rientrato nel modo giusto, Samardzic sta crescendo anche giocando più al centro, Lookman è sempre un pericolo e De Ketelaere sembra in difficoltà ora, ma è in grado poi di offrire prestazioni consecutive di livello. Giocheranno tutti di sicuro, tre di loro dall'inizio".