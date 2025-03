Buona notizie per Sommer: il portiere svizzero si è allenato stamattina ad Appiano, in anticipo sui tempi di recupero dall'infortunio, e partirà per Rotterdam. Inzaghi valuterà nella prossime ore se farlo partire dal 1' o se confermare Martinez. Intanto l'Inter parte per l'Olanda senza 4 esterni sui 5 a disposizione, con Bastoni come esterno sinistro e Dumfries a destra. In difesa assieme a de Vrij e Acerbi ci sarà Pavard

FEYENOORD-INTER, LE NEWS SU SOMMER: VIDEO