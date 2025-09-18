Benfica, il calendario in Champions della nuova squadra di Mourinho
José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica: per lo Special One è un ritorno al Da Luz, lui che aveva già allenato il club di Lisbona nel 2000, all'esordio in panchina. Ma non sarà l'unico ritorno per Mou, che in Champions League tornerà a Stamford Bridge, affronterà il Real Madrid del suo ex giocatore Xabi Alonso e anche due squadre italiane...
- Mourinho riparte dal Benfica, dove torna dopo 25 anni. Lo Special One si prepara a un percorso Champions di 'fuoco', dove affronterà due sue grandi ex come Chelsea e Real Madrid. E anche due italiane... Di seguito il calendario completo del club di Lisbona
- Mou tornerà a Stamford Bridge il prossimo 30 settembre per sfidare la sua ex squadra, oggi allenata da Enzo Maresca
- Il 21 ottobre, per la 3^ giornata del girone unico di Champions, Mourinho tornerà in Inghilterra. Questa volta per far visita al Newcastle di Eddie Howe
- La prima in casa in Europa per Mourinho sarà il 5 novembre contro il Bayer Leverkusen
- Altra trasferta, invece, il 25 novembre, quando il Benfica farà visita all'Ajax di John Heitinga
- Il 10 dicembre sarà il giorno dell'incrocio col Napoli campione d'Italia, che farà visita al Benfica al 'Da Luz'
- Il 21 gennaio, nella penultima giornata del girone unico, il Benfica di Mourinho sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium
- Il calendario europeo del Benfica di Mou in questa prima fase si concluderà in bellezza come era cominciato, con un'altra sfida a una sua ex del passato, il Real Madrid (peraltro allenato da Xabi Alonso, suo ex giocatore a Madrid)