José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica: per lo Special One è un ritorno al Da Luz, lui che aveva già allenato il club di Lisbona nel 2000, all'esordio in panchina. Ma non sarà l'unico ritorno per Mou, che in Champions League tornerà a Stamford Bridge, affronterà il Real Madrid del suo ex giocatore Xabi Alonso e anche due squadre italiane...

MOU AL BENFICA, DETTAGLI E PAROLE