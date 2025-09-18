Mourinho, accordo col Benfica: attesa per la firma

Mourinho al Benfica, attesa la firma del nuovo allenatoreportogallo
Josè Mourinho riparte dal Benfica. In giornata saranno definiti tutti i dettagli dell'accordo che vedrà lo Special One sulla panchina dei rivali storici del Porto fino al 2027. Prende il posto di Bruno Lage, esonerato dopo la sconfitta in Champions League contro il Qarabag. Le firme sul contratto sono previste prima dell'allenamento pomeridiano fissato per le 17
Le storie nel calcio spesso hanno una trama che è difficile da immaginare. Così sembra anche per quella che si sta consumando in queste ore a Lisbona fra il Benfica e Josè Mourinho. Una storia che si intreccia con l'eliminazione di poche settimane fa dalla Champions League del Fenerbhace, dello stesso Mourinho, da parte del Benfica nel preliminare che regalava un posto nel gruppone delle 36 elette al torneo. La conseguenza immediata è stata l'esonero, con polemiche di contorno, dello Special One. La storia però a volte sa essere beffarda. I turchi guarderanno la Champions soltanto dalla tv e fra i protagonisti in panchina ci sarà ancora Josè Mourinho. In giornata infatti arriverà la firma dell'accordo fino a 2027 fra l'allenatore e il Benfica prima dell'allenamento pomeridiano della squadra fisssato per le ore 17
La storia di Mourinho allenatore è iniziata nel settembre del 2000 proprio sulla panchina del Benfica dove fu chiamato dall'allora dirigente Eladio Parames, per sostituire l'esonerato Jupp Heynckes. Una storia che durò meno di dieci partite per il cambio presidenziale arrivato nel dicembre dello stesso anno. Soltanto tre anni e mezzo dopo Mourinho conquistò la Champions League sulla panchina del Porto, rivale storica del Benfica, prima di spiccare il volo per le sue successive esperienze piene di titoli fra Inghilterra, Spagna e Italia. In patria però Mourinho gode di una fama quasi assoluta e da molti è considerato il naturale ct della Nazionale portoghese. Un binomio che più o meno tutti in Portogallo vedono sicuro prima del termine della sua carriera