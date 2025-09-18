Mourinho, accordo col Benfica: attesa per la firma

Le storie nel calcio spesso hanno una trama che è difficile da immaginare. Così sembra anche per quella che si sta consumando in queste ore a Lisbona fra il Benfica e Josè Mourinho. Una storia che si intreccia con l'eliminazione di poche settimane fa dalla Champions League del Fenerbhace, dello stesso Mourinho, da parte del Benfica nel preliminare che regalava un posto nel gruppone delle 36 elette al torneo. La conseguenza immediata è stata l'esonero, con polemiche di contorno, dello Special One. La storia però a volte sa essere beffarda. I turchi guarderanno la Champions soltanto dalla tv e fra i protagonisti in panchina ci sarà ancora Josè Mourinho. In giornata infatti arriverà la firma dell'accordo fino a 2027 fra l'allenatore e il Benfica prima dell'allenamento pomeridiano della squadra fisssato per le ore 17

