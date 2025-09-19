Con la doppietta decisiva contro l'Ajax, Marcus Thuram è presente nella top 11 della 1^ giornata di Champions League. Il francese completa l'attacco in coppia con Harry Kane, autore di due gol contro il Chelsea. Di seguito la top 11 completa
- Portiere: RULLI (Marsiglia)
- Terzino destro: LLORENTE (Atletico Madrid)
- Difensore centrale: LUCKASSEN (Pafos)
- Difensore centrale: VAN DIJK (Liverpool)
- Terzini sinistro: MBODJI (Slavia Praga)
- Esterno destro: TRINCAO (Sporting Lisbona)
- Centrocampista centrale: BICALHO (Qarabag)
- Centrocampista centrale: VANAKEN (Bruges)
- Ala sinistra: RASHFORD (Barcellona)
- Attaccante: THURAM (Inter)
- Attaccante: KANE (Bayern Monaco)