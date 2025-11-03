Juventus-Sporting, Spalletti: "Ho parlato di lottare per lo scudetto, non di vincerlo"
Il nuovo allenatore bianconero ha parlato a Sky verso l'esordio all'Allianz Stadium: "È una tremenda bellezza giocare la Champions, è la suite del calcio. Ci sarà da soffrire ma ce la giochiamo alla pari". In conferenza stampa è tornato sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo essere nelle condizioni di lottare su tutto. 'Oltre la fine', userei così lo slogan della Juve...". Juventus-Sporting è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Prima l'esordio con vittoria a Cremona, poi il debutto in Champions League all'Allianz Stadium. Tutto in pochissimi giorni per Luciano Spalletti, allenatore della Juventus che ha iniziato al meglio la sua nuova avventura in panchina. Importantissimo il successo allo Zini, tre punti da ripetere in casa contro lo Sporting (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Solo due punti nelle prime tre giornate della 'League Phase' per i bianconeri, attualmente esclusi dai playoff prima dell’incrocio coi portoghesi dal saldo ben diverso (6 punti e due vittorie). Obbligatorio svoltare in Champions per la Juve, vittoria necessaria per rilanciarsi anche in Europa da qui a gennaio. Ne ha parlato proprio Luciano Spalletti ai microfoni di Sky.
Quali sensazioni ci sono per il suo debutto in Champions?
"È una tremenda bellezza giocare la Champions League. Tremenda perché la subisci tutta, assomiglia alla suite del calcio. E quindi sono contento di avere la possibilità di giocarla".
Cosa le è piaciuto di Cremona e cosa si deve migliorare?
"I calciatori arrivano da due vittorie e io non ci ho messo mano. Sono stati forti da un punto di vista di squadra soprattutto a Cremona, che in questo campionato aveva perso solo contro l’Inter. Siamo stati un blocco squadra unito con una condizione fisica corretta: questo ci mette nella possibilità di giocarcela contro lo Sporting che è una grande squadra".
Koopmeiners non si è messo da solo in difesa…
"Un pochettino ci dobbiamo prendere delle responsabilità anche noi… Nella vita è fondamentale scegliere perché da lì passa la facoltà di avere delle idee. Se non si decide, spesso porta a casa il peggio".
A Cremona ha chiesto spesso cambi di campo e chiedeva a Openda di stare più vicino a Vlahovic…
"Nel primo caso non eravamo passati da Di Gregorio nella costruzione bassa, quindi eravamo stati costretti a passare in avanti. E poi è sempre meglio avere almeno 10 soluzioni ovvero quanti giocatori possono ricevere il pallone".
Dove vede meglio Yildiz?
"Yildiz è a disposizione. La cosa giusta da fare è tentare di usare i loro occhi e chiedere ciò che preferiscono fare. Lui la risposta la dà facilmente: un po’ largo, un po’ dentro il campo… Un campione deve scegliere il più possibile. Bisogna stare attenti a chiedergli troppe sovrapposizioni: qualche volta lasciarlo uomo contro uomo è la soluzione più corretta".
Cosa pensa dello Sporting?
"È una squadra fantastica, di palleggio e ha qualità sulla trequarti. Sono coraggiosi, a volte abusano della loro qualità ma il mio collega Rui ha dato buone idee. Ci sarà da soffrire insieme al nostro pubblico, ma siamo nelle condizioni di giocarcela alla pari".
Spalletti a Sky: "La Champions è una tremenda bellezza"
Spalletti in conferenza: "Avevo detto di lottare per lo scudetto, non vincerlo"
Termina qui la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Michele Di Gregorio
Cosa vorrebbe che si vedesse di suo alla Juventus?
Spalletti: "Mi piacerebbe ci fosse qualche riferimento a qualcosa fatto oggi in allenamento, ne sarei già contento"
Quanto la stimola riportare Cambiaso a livello tridimensionale? E portare Vlahovic a rivedere le sue scelte future?
Spalletti: "Sono due giocatori fondamentali per la nostra squadra. Cambiaso è modernissimo e non ci sono più ruoli prestabiliti. Deve diventare più bravo di testa, ma troviamogli un difetto... Vlahovic sa bene cosa ci si aspetta, conosce l'ambiente della Juventus. E lui sarebbe felicissimo di rimanere qua, vuole giocare partite come queste e ha dato risposte splendide sotto tutti gli aspetti"
Sta trovando tante incertezze in questa squadra?
Spalletti: "Quando non sei supportato dall'entusiasmo tutto diventa più pesante. Domani sera vi accorgerete che lo Sporting è una grande squadra"
Yildiz è a disposizione e le ricorda qualche suo grande calciatore?
Spalletti: "Yildiz è a disposizione. Forse uno dei più recenti è Kvara, che aveva quelle caratteristiche. E tra chi ha avuto meno visibilità, con un talento incredibile, è stato Totò Di Natale che tirava fuori incredibili in allenamento. E Yildiz riempie Instagram di giocate... "
Ha imposto regole per riportare l'ordine alla Juve?
Spalletti: "Ho ragazzi che si impegnano e lavorano nel modo giusto. Quando ho iniziato in panchina facevo queste regole, ma i calciatori scoprivano l'inganno per alcune di queste... La regola migliore è sempre il buon senso e la Juve ha sempre avuto regole. E il tempo diventa fondamentale"
Questa Juve ha ansia di vittoria?
Spalletti invita Di Gregorio a rispondere: "Al di fuori dei risultati precedenti, le partite qui vanno vinte. Non userei quella parola, ci deve essere maggiore volontà e la carica giusta"
Spalletti: "Intanto è una fortuna giocare la Champions League, è la suite del calcio. Se il calcio fosse un grand hotel, la Champions sarebbe la sua lounge. Dobbiamo avere l'idea di essere squadra e proteggerla con grande personalità. Dobbiamo avere il coraggio di scegliere ciò che vogliamo fare. Ci sono tre possibilità: la scelta corretta, quella sbagliata e l'incertezza. Quest'ultima è la peggiore. Non è un alibi giocare ogni tre giorni, il calcio è questo"
Cosa l'ha sorpresa a Cremona?
Spalletti: "La vittoria è merito esclusivo dei calciatori perché io non c'ho messo mano. Erano stati attenti alle richieste fatte e poi sono stati un blocco squadra, difficilmente lunghi. Oggi c'è stato un allenamento in più, ci siamo parlati. Ma quello che mi fa veramente piacere sono gli occhi con cui mi guardano: questo per me è fondamentale e racconta qualcosa della voglia dei giocatori di fare bene. Loro sono un buon gruppo calcistico"
Che obiettivo ha la Juventus in questa Champions?
Spalletti: "Io ho parlato di lottare per lo scudetto, non di vincerlo. C'è una differenza. Fino a quando la matematica non ce lo vieta dobbiamo essere nelle condizioni di lottare per qualsiasi cosa. 'Oltre la fine', userei così lo slogan della Juve... "
Dove vede meglio Yildiz?
Spalletti: "Un buon punto di partenza per chiunque è chiedere dove si trova bene e cosa gli piacerebbe facessi per lui. Quando glielo si chiede lui dice che gli piace interpretare quella posizione di centro-sinistra. Lui è bravo se gioca da seconda punta o esterno, quello che può disturbarlo sono i rientri da 100 metri. Ma nel calcio moderno anche i più forti lo fanno"
Cosa vorrebbe rivedere di Cremona? E cosa aspettarsi dalla partita di domani?
Spalletti: "Sono stato contento di determinate scelte dell'altra sera. Mi ha dato informazioni per proseguire col lavoro e andare avanti. Sarà una partita difficilissima, lo Sporting sa giocare a calcio e con Borges hanno un'idea ben precisa. Sono bravissimi a fare queste sostituzioni dei ruoli"
Il microfono passa ora a Luciano Spalletti
Quale è la carica giusta che vi è arrivata?
Di Gregorio: "La Champions si carica da sola e la Juve deve andare avanti. Questa è la carica. Dobbiamo continuare su questa strada a partire dalle parole che ci siamo detti"
Ci sarà una scossa?
Di Gregorio: "Responsabilità è la parola chiave di quando abbiamo parlato tra di noi. Ognuna deve sentirla come singolo, nel gruppo e anche verso la società. Dobbiamo raggiungere un livello a 360 gradi"
Cosa vi ha colpito di più di Spalletti?
Di Gregorio: "Il tempo di lavoro in campo è stato ancora poco, ma credo la sua carriera parli per lei. Ci ha colpito la fermezza, la volontà e l'ambizione. E noi vogliamo metterci in gioco insieme a lui"
Quando Spalletti ha parlato di 'scudetto', cosa avete pensato?
Di Gregorio: "Credo che il mister sia ambizioso come lo siamo tutti. Qua bisogna vincere, non ci si può accontentare di nulla. Quando ha usato quella parola il gruppo ne ha dato valore, perché è la direzione dove vogliamo andare tutti"
Ti sei prefissato un obiettivo di squadra?
Di Gregorio: "Quando sei alla Juve ci obiettivi ci sono, è una squadra abituata a vincere. Si passa però dalle partite che portano a un obiettivo più grande"
Come valuti la tua stagione?
Di Gregorio: "Si può migliorare sempre, me lo ripeto da tempo. Sicuramente spero di riuscire a fare meglio andando avanti"
Come hai visto Koopmeiners nell'ultima partita?
Di Gregorio: "Lo conosco da più di un anno, è un professionista serio e facendo un ruolo mai visto da noi ha dimostrato di essere forte"
Cosa è cambiato nelle ultime partite?
Di Gregorio: "Quando avviene un esonero i primi che si sentono responsabili sono i giocatori. Questo ci ha unito e ci ha fatto parlare tra di noi, quindi abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte e responsabile"
Come è il clima in spogliatoio?
Di Gregorio: "Dopo due vittorie stiamo meglio, ma sappiamo che non si può abbassare l'attenzione. La concentrazione è sulla partita di domani"
Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Luciano Spalletti, insieme a lui parlerà anche Michele Di Gregorio
Spalletti a -1 dai 1000 punti in Serie A
Dopo il successo alla Zini al debutto da allenatore della Juventus
Gli highlights di Cremonese-Juventus 1-2
Tutto è pronto per l'esordio in Champions League all'Allianz Stadium di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus. Dopo la vittoria al debutto a Cremona, tre punti ottenuti per rilanciarsi al meglio in campionato, ora i bianconeri devono svoltare in Europa dopo aver raccolto solo due punti in tre giornate. Di fronte c'è lo Sporting