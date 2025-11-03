Il nuovo allenatore bianconero ha parlato a Sky verso l'esordio all'Allianz Stadium: "È una tremenda bellezza giocare la Champions, è la suite del calcio. Ci sarà da soffrire ma ce la giochiamo alla pari". In conferenza stampa è tornato sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo essere nelle condizioni di lottare su tutto. 'Oltre la fine', userei così lo slogan della Juve...". Juventus-Sporting è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Prima l'esordio con vittoria a Cremona, poi il debutto in Champions League all'Allianz Stadium. Tutto in pochissimi giorni per Luciano Spalletti, allenatore della Juventus che ha iniziato al meglio la sua nuova avventura in panchina. Importantissimo il successo allo Zini, tre punti da ripetere in casa contro lo Sporting (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Solo due punti nelle prime tre giornate della 'League Phase' per i bianconeri, attualmente esclusi dai playoff prima dell’incrocio coi portoghesi dal saldo ben diverso (6 punti e due vittorie). Obbligatorio svoltare in Champions per la Juve, vittoria necessaria per rilanciarsi anche in Europa da qui a gennaio. Ne ha parlato proprio Luciano Spalletti ai microfoni di Sky.



Quali sensazioni ci sono per il suo debutto in Champions?

"È una tremenda bellezza giocare la Champions League. Tremenda perché la subisci tutta, assomiglia alla suite del calcio. E quindi sono contento di avere la possibilità di giocarla".



Cosa le è piaciuto di Cremona e cosa si deve migliorare?

"I calciatori arrivano da due vittorie e io non ci ho messo mano. Sono stati forti da un punto di vista di squadra soprattutto a Cremona, che in questo campionato aveva perso solo contro l’Inter. Siamo stati un blocco squadra unito con una condizione fisica corretta: questo ci mette nella possibilità di giocarcela contro lo Sporting che è una grande squadra".



Koopmeiners non si è messo da solo in difesa…

"Un pochettino ci dobbiamo prendere delle responsabilità anche noi… Nella vita è fondamentale scegliere perché da lì passa la facoltà di avere delle idee. Se non si decide, spesso porta a casa il peggio".



A Cremona ha chiesto spesso cambi di campo e chiedeva a Openda di stare più vicino a Vlahovic…

"Nel primo caso non eravamo passati da Di Gregorio nella costruzione bassa, quindi eravamo stati costretti a passare in avanti. E poi è sempre meglio avere almeno 10 soluzioni ovvero quanti giocatori possono ricevere il pallone".



Dove vede meglio Yildiz?

"Yildiz è a disposizione. La cosa giusta da fare è tentare di usare i loro occhi e chiedere ciò che preferiscono fare. Lui la risposta la dà facilmente: un po’ largo, un po’ dentro il campo… Un campione deve scegliere il più possibile. Bisogna stare attenti a chiedergli troppe sovrapposizioni: qualche volta lasciarlo uomo contro uomo è la soluzione più corretta".



Cosa pensa dello Sporting?

"È una squadra fantastica, di palleggio e ha qualità sulla trequarti. Sono coraggiosi, a volte abusano della loro qualità ma il mio collega Rui ha dato buone idee. Ci sarà da soffrire insieme al nostro pubblico, ma siamo nelle condizioni di giocarcela alla pari".