Napoli-Eintracht Francoforte, Conte: "Se non segni non vinci. Loro hanno fatto catenaccio"CHAMPIONS
Ancora un pareggio senza gol per gli azzurri, 0-0 con l'Eintracht analizzato a Sky da Antonio Conte: "Abbiamo affrontato una squadra tedesca, che però ha imparato bene come si fa il catenaccio... Noi non abbiamo sfruttato delle occasioni clamorose, ci è mancato solo il gol". Sulla stagione del Napoli: "Si può essere ambiziosi a parole, ma quest'anno dobbiamo fare un percorso più difficile e giochiamo ogni tre giorni"
Un altro 0-0 in pochi giorni per il Napoli, che non svolta in Champions League. Dopo il pareggio senza gol imposto dal Como in campionato, gli azzurri si ripetono al 'Maradona' contro l'Eintracht Francoforte. Partita complicata per Hojlund e compagni, che gestiscono il gioco ma non trovano né il ritmo né la brillantenza per ritrovare la vittoria. Sono 4 i punti raccolti dal Napoli in altrettante giornate della 'League Phase', cammino dove lo scatto non è ancora arrivato. Così ha commentato Antonio Conte a Sky al termine del match: "Possiamo dire di tutto, ma se non segni non vinci e se sei bravissimo finisce 0-0. Dispiace perché abbiamo giocato contro una squadra tedesca, che ha imparato bene come si fa il catenaccio: si parla tanto di calcio europeo offensivo, poi però… Se avessimo fatto una partita del genere in Germania avrebbero parlato di catenaccio, questo significa che siamo dei buoni insegnanti e massimo rispetto. Noi stiamo cercando di andare avanti a livello calcistico e proporre qualcosa di europeo. Abbiamo avuto occasioni clamorose, ci dispiace ma non posso dire qualcosa ai ragazzi che si sono impegnati. Stiamo finendo un ciclo di 7 partite e ci inventiamo situazioni nuove: Elmas è diventato play dopo l’uscita di Elmas, Lang ha fatto bene da subentrato. Continuiamo a lavorare, la nostra ambizione è quella di crescere e fare esperienza. Tutti dobbiamo capire che è più difficile, stiamo affrontando le situazioni nel migliore dei modi. Avessimo fatto una prestazione di paura o di non gioco... Ma abbiamo fatto la partita pur senza trovare il gol".
Conte ha proseguito: "Non parliamo di assenti come De Bruyne o Lukaku perché non è giusto nei confronti dei ragazzi. A livello numerico facciamo fatica, eravamo un po’ tirati a centrocampo e ora dobbiamo tirare la cinghia e inventarci situazioni. Si può essere ambiziosi a parole quanto si vuole, ma bisogna fare un percorso che quest’anno ci vede in una realtà nuova giocando ogni tre giorni. Dobbiamo gestire bene tutti i giocatori, la strada va percorsa al netto delle ambizioni. I ragazzi hanno dato tutto, ho visto occasioni importanti e sbloccando queste partite poi diventa un altro match per noi. Se segni quei gol finisce 3-0, ma se non li fai… Però non posso dire niente sullo spirito dei ragazzi, noi ce la stiamo mettendo tutta. Alla fine qualcuno giudicherà e prenderà decisioni".