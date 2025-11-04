L'allenatore bianconero ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 contro lo Sporting: "Inizio complicato, ma c'è stata una grande reazione e si è presa in mano la partita - sono state le sue dichiarazioni -. Sono fiducioso perché ho una squadra forte e con questo spirito qui ne vinceremo tante"

Un punto per Luciano Spalletti al suo esordio Champions alla guida della Juve . I bianconeri, infatti, impattano contro lo Sporting e devono rimandare la prima vittoria europea della stagione. Un 1-1 commentato così dall'allenatore nel post gara: "Abbiamo avuto un inizio complicato, poi c'è stata questa bellissima reazione e si è presa la partita in mano - ha spiegato a Sky Sport -. Magari si meritava di andare in vantaggio, ci sono state due-tre situazioni create in maniera corretta. Loro sono una buonissima squadra, giocano un calcio offensivo, importante dal punto di vista del possesso, con riaggressioni feroci. Noi siamo stati un po' sporchi nella qualità delle giocate, all'inizio quando ci hanno aggredito non riuscivamo a far partire l'azione ma in generale la squadra ha giocato una grande partita".

"Con questo spirito qui ne vinceremo tante"

"Quello che mi fa essere fiducioso è che ci sono giocatori forti - ha aggiunto -, che hanno fatto vedere le qualità che poi fanno la differenza dentro la partita: gli uno contro uno, la forza che ha messo Vlahovic durante tutta la partita. Poi dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della manovra e della circolazione della palla. A volte siamo stati troppo frenetici, abbiamo ridato molti palloni che non dovevamo, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma secondo me ho una squadra forte e se continuano con questo spirito qui di partite ne vinceremo tante".