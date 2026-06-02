Champions 2025-2026, i ricavi di tutte le squadre e quanto hanno guadagnato le italiane
Il Paris Saint Germain ha alzato il titolo, ma tutti i club che hanno partecipato alla Champions League 2025/2026 possono essere felici, almeno dal punto di vista economico. Per tutte le 36 squadre partecipanti sono arrivati incassi importanti per le casse societarie. Ecco la classifica di chi ha guadagnato di più secondo le stime di Calcio e Finanza e dell'analista finanziario autore del blog Swiss Ramble e in base a quali parametri
- Come vengono distribuiti tra le squadre partecipanti?
- Innanzitutto, in base al percorso nel torneo. Pesa il posto in classifica al termine della League Phase, i risultati delle singole partite e i vari passaggi di turno compresa la vittoria finale. Per tutte, c'è un gettone di partecipazione di 18,62 milioni di euro
- Ci sono anche i ricavi value pillar, dipendenti dal valore dei diritti televisivi nei singoli Paesi e il ranking storico/decennale dei club
- Risultato: 36^ classificata in League Phase
- Ricavi: 21 milioni di euro
- Risultato: 34^ classificata in League Phase
- Ricavi: 30 milioni di euro
- Risultato: 26^ classificata in League Phase
- Ricavi: 30 milioni di euro
- Risultato: 27^ classificata in League Phase
- Ricavi: 33 milioni di euro
- Risultato: 22^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 36 milioni di euro
- Risultato: 31^ classificata in League Phase
- Ricavi: 38 milioni di euro
- Risultato: 29^ classificata in League Phase
- Ricavi: 39 milioni di euro
- Risultato: 23^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 42 milioni di euro
- Risultato: 32^ classificata in League Phase
- Ricavi: 43 milioni di euro
- Risultato: 28^ classificata in League Phase
- Ricavi: 45 milioni di euro
- Risultato: 35^ classificata in League Phase
- Ricavi: 46 milioni di euro
- Risultato: 18^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 46 milioni di euro
- Risultato: 19^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 48 milioni di euro
- Risultato: 30^ classificata in League Phase
- Ricavi: 48,6 milioni di euro
- Risultato: 33^ classificata in League Phase
- Ricavi: 49 milioni di euro
- Risultato: 20^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 50 milioni di euro
- Risultato: 25^ classificata in League Phase
- Ricavi: 53 milioni di euro
- Risultato: 24^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 54 milioni di euro
- Risultato: 21^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 55 milioni di euro
- Risultato: 13^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 64,1 milioni di euro
- Risultato: 12^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 65 milioni di euro
- Risultato: 17^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 70 milioni di euro
- Risultato: 15^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 70,4 milioni di euro
- Risultato: 10^ classificata in League Phase - Eliminata ai playoff
- Ricavi: 71,3 milioni di euro
- Risultato: 7^ classificata in League Phase - Eliminata ai quarti
- Ricavi: 76,5 milioni di euro
- Risultato: 16^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 80 milioni di euro
- Risultato: 4^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 84 milioni di euro
- Risultato: 6^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 92 milioni di euro
- Risultato: 8^ classificata in League Phase - Eliminata agli ottavi
- Ricavi: 97 milioni di euro
- Risultato: 5^ classificata in League Phase - Eliminata ai quarti
- Ricavi: 101,5 milioni di euro
- Risultato: 9^ classificata in League Phase - Eliminata ai quarti
- Ricavi: 104,5 milioni di euro
- Risultato: 14^ classificata in League Phase - Eliminata in semifinale
- Ricavi: 107,5 milioni di euro
- Risultato: 3^ classificata in League Phase - Eliminata ai quarti
- Ricavi: 109,5 milioni di euro
- Risultato: 2^ classificata in League Phase - Eliminata in semifinale
- Ricavi: 127,5 milioni di euro
- Risultato: 1^ classificata in League Phase - Finalista
- Ricavi: 142 milioni di euro
- Risultato: 11^ classificata in League Phase - Vincitrice
- Ricavi: 145,5 milioni di euro