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Roma-Real Madrid, Mourinho: "Ci sono state due gare in una, ma alla fine loro erano morti"

real madrid

L'allenatore del Real commenta il successo del Real in rimonta all'Olimpico: "Ci sono state due partite, loro sono stati superiori, poi negli ultimi 20' non sono stati in grado di reggere la nostra pressione offensiva e le palle inattive sono una conseguenza di questo. Sul 3-1 per tutti la partita era morta, però quelli che erano morti erano i giocatori della Roma". Sull'accoglienza dei tifosi: "Li ringrazio per stasera e per sempre, sono cose che non dimenticherò mai"

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E' un mix di emozioni José Mourinho a fine gara. La commozione per i cori ricevuti al ritorno all'Olimpico, la frustrazione per una gara che stava scivolando via e la gioia per una rimonta maturata negli ultimi 10': "I cori dei tifosi? Mi ero preparato bene per rimanere freddo rispetto all'affetto dei tifosi e ovviamente li ringrazio per oggi e per sempre, non c'è molto da dire, sono situazioni che non dimenticherò mai". Tornando alla gara e alla voglia di portare a casa i tre punti nonostante il doppio vantaggio: "Nel primo tempo la Roma ci ha sorpreso con Soulé che fermava Cucurella, ci hanno creato tanti problemi alle spalle di Vinicius - dice - Nel secondo tempo abbiamo cambiato, poi perdiamo una palla a centrocampo e subiamo il secondo gol e poi il terzo. Gol da palla inattiva? Sono la conseguenza del nostro dominio, della qualità offensiva di gente fresca e motivata, dei ragazzi che sono entrati - spiega ancora - Hermoso era in difficoltà con Hendrick. Possiamo dire che nel primo tempo loro ci hanno uccisi ma negli ultimi 20' noi abbiamo ucciso loro". Un successo che soddisfa: "E' bello vincere anche così, la pressione della Champions arriverà nelle gare a eliminazione diretta, però abbiamo vinto due partite di fila con Inter e Roma, contro le due squadre più forti in Italia, la situazione è buona per poter passare il turno".

"La Roma non è riuscita a reggere la nostra spinta offensiva"

Ad Amazon Prime, Mourinho aggiunge: "Sul 3-1 per tutti la partita era morta, però quelli che erano morti erano i giocatori della Roma. È molto difficile giocare con questa intensità e con lo stile di gioco che hanno loro per 90'. Abbiamo fatto dei cambi, prenderne 4 o 5 non avrebbe cambiato molto e loro non sono stati in grado di accompagnare questa valanga di calcio offensivo che abbiamo prodotto".

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