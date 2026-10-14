L'allenatore della Roma commenta deluso la sconfitta subita contro il Real, capace di segnare tre gol da calcio d'angolo: "Avevano solo quell'arma e sono stati bravi ma noi siamo stati superiori in tutto. Eravamo come paralizzati sulla linea del traguardo. Dobbiamo ripartire da come abbiamo giocato per 80' altrimenti c'è il rischio di cancellare quanto di buono fatto". La replica a Mourinho: "Noi eravamo morti? Loro sono stati surclassati in tutto..." HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' chiaramente amareggiato dal risultato Gian Piero Gasperini che aveva avuto, con la sua Roma, il Real Madrid in pugno e poi in una manciata di minuti la vittoria, legittima fino a quel punto, si è trasformata in sconfitta con tre calci d'angolo fatali: "Ci siamo piantati sul traguardo, paralizzati, eppure anche nel primo tempo loro avevano battuto dei calci d'angolo e non avevamo mostrato questa fragilità - dice - Hanno fatto gol con troppa facilità, in una partita così non ci dovevano essere questi episodi". Dura risollevarsi dopo una sconfitta del genere: "Dobbiamo ripartire dal match fino ai gol subiti, dobbiamo reagire, altrimenti si cancella tutto quanto di buono fatto, è una sconfitta dura, siamo stati troppo passivi in quelle ultime occasioni". Rispetto agli infortunati: "Per Koné è un problema muscolare, a Dybala si era un po' indurito il polpaccio, Koné è un po' più pesante. In questo tipo di partite è inevitabile avere acciacchi ma reagiremo forte".

"Mourinho ha detto che eravamo morti? Non mi sembra..." Nell'immediato post partita, Mourinho ha analizzato così la rimonta del suo Real Madrid: "Sul 3-1 pensavano che la partita fosse morta, ma in realtà erano morti i giocatori della Roma". Gasperini ha replicato così al portoghese a Prime Video: "A me sembra che se qualcuno non ne poteva più quelli erano loro - dice ancora - Potevamo fare anche qualche altro gol. Sono stati surclassati in tutto. Loro hanno fatto i gol e giustamente valgono, sono stati bravi a metterci fisicità. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza".