Serie A, i giocatori con più tiri in porta senza gol segnati. CLASSIFICA
Chi sono i giocatori che hanno effettuato più tiri in Serie A 2025/26 senza riuscire a segnare? E chi, invece, ha calciato più volte nello specchio della porta senza trovare la via del gol? Koopmeiners guida la prima classifica, mentre sono cinque i giocatori a condividere il primato tra coloro che hanno inquadrato meglio la porta, senza però riuscire a trovare la gioia personale. Di seguito le due classifiche (dati Opta)
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 13
- Tiri totali senza gol: 14
- Tiri totali senza gol: 14
- Tiri totali senza gol: 14
- Tiri totali senza gol: 15
- Tiri totali senza gol: 16
- Tiri totali senza gol: 16
- Tiri totali senza gol: 17
- Tiri totali senza gol: 17
- Tiri totali senza gol: 18
- Tiri totali senza gol: 18
- Tiri totali senza gol: 20
- Tiri totali senza gol: 21
- Tiri totali senza gol: 21
- Tiri totali senza gol: 22
- Tiri totali senza gol: 23
- Tiri totali senza gol: 27
- Kristjan Asllani (Torino*)
- Josh Doig (Sassuolo)
- Mohamed Kaba (Lecce*)
- Nicolò Bertola (Udinese)
- Ardian Ismajli (Torino)
- Gianluca Mancini (Roma)
- Ivan Smolcic (Como)
- Nicolás Valentini (Verona)
- Lautaro Valenti (Parma)
- Hassane Kamara (Udinese)
- Milan Djuric (Parma e Cremonese)
- Raoul Bellanova (Atalanta)
- Daniel Mosquera (Verona)
- Amin Sarr (Verona)
- Domagoj Bradaric (Verona)
- Johan Vasquez (Genoa)
- Stephan El Shaarawy (Roma)
- Zito Luvumbo (Cagliari*)
- Gabriele Piccinini (Pisa)
- Teun Koopmeiners (Juventus)
- Alvaro Morata (Como)
- Alessio Zerbin (Cremonese)
- Santiago Gimenez (Milan)
- Jacob Ondrejka (Parma)
- Edon Zhegrova (Juventus)