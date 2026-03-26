Chi sono i giocatori che hanno effettuato più tiri in Serie A 2025/26 senza riuscire a segnare? E chi, invece, ha calciato più volte nello specchio della porta senza trovare la via del gol? Koopmeiners guida la prima classifica, mentre sono cinque i giocatori a condividere il primato tra coloro che hanno inquadrato meglio la porta, senza però riuscire a trovare la gioia personale. Di seguito le due classifiche (dati Opta)