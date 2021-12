Si conoscono 15 delle 16 squadre qualificate agli ottavi della Champions League 2021/2022: l'ultimo posto a disposizione se lo giocheranno Atalanta e Villarreal nel recupero in programma giovedì 9 dicembre (match rinviato a causa della neve). La Juventus passa come prima del girone H (superato il Chelsea in extremis), l'Inter va agli ottavi come seconda del girone D (non sarà testa di serie nel sorteggio di lunedì), il Milan è fuori dall'Europa. Barcellona in Europa League

SORTEGGI OTTAVI: I CRITERI E DOVE VEDERLI