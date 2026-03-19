 Squadre dei top campionati d'Europa col monte ingaggi più alto. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le squadre dei top campionati d'Europa col monte ingaggi più alto. Classifica

classifica fotogallery
20 foto

Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre dei principali campionati europei che hanno il monte ingaggi più alto: la prima di questa graduatoria supera i 300 milioni, ci sono 5 italiane in top 20

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

I più giovani di sempre in Champions: Pavic è 3°

CHAMPIONS

Nel ritorno degli ottavi di Champions, fa il suo debutto per il Bayern Monaco il neo 16enne Filip...

20 foto

Chi vince la Champions? Le favorite per Opta

LE PREVISIONI

Chi vince la Champions? Archiviati gli ottavi di finale, il "supercomputer" di Opta ha calcolato...

9 foto

Messi fa 900: i migliori marcatori della storia

LA CLASSIFICA

Lionel Messi raggiunge quota 900 gol in carriera: decisiva la rete segnata in Inter...

27 foto

Ranking nazioni: l'Italia scivola al quinto posto

classifica

Al temine degli ottavi di Champions esce ufficialmente di scena anche l'Atalanta: l'Italia...

23 foto

La classifica marcatori all-time della Champions

CHAMPIONS

Lewandowski trova la prima doppietta in quest'edizione e riduce a -20 il distacco da...

70 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza