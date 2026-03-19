Le squadre dei top campionati d'Europa col monte ingaggi più alto. Classifica
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Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre dei principali campionati europei che hanno il monte ingaggi più alto: la prima di questa graduatoria supera i 300 milioni, ci sono 5 italiane in top 20
1/20
- Totale monte ingaggi: 100.3 milioni di euro
2/20
- Totale monte ingaggi: 101.3 milioni di euro
3/20
- Totale monte ingaggi: 108.7 milioni di euro
4/20
- Totale monte ingaggi: 113.7 milioni di euro
5/20
- Totale monte ingaggi: 117.3 milioni di euro
6/20
- Totale monte ingaggi: 129.1 milioni di euro
7/20
- Totale monte ingaggi: 135.2 milioni di euro
8/20
- Totale monte ingaggi: 139.4 milioni di euro
9/20
- Totale monte ingaggi: 153.9 milioni di euro
10/20
- Totale monte ingaggi: 158.4 milioni di euro
11/20
- Totale monte ingaggi: 166 milioni di euro
12/20
- Totale monte ingaggi: 167.3 milioni di euro
13/20
- Totale monte ingaggi: 178.6 milioni di euro
14/20
- Totale monte ingaggi: 188 milioni di euro
15/20
- Totale monte ingaggi: 201 milioni di euro
16/20
- Totale monte ingaggi: 215 milioni di euro
17/20
- Totale monte ingaggi: 234.6 milioni di euro
18/20
- Totale monte ingaggi: 248.9 milioni di euro
19/20
- Totale monte ingaggi: 272.4 milioni di euro
20/20
- Totale monte ingaggi: 307.9 milioni di euro