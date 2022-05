6/17

5° JUVENTUS (9 FINALI) - Al quinto posto tra le squadre che più volte hanno giocato una finale di Champions League c'è la Juventus. I bianconeri, che hanno alzato la coppa solo in 2 occasioni, detengono il record negativo per il maggior numero di sconfitte in finale. L'ultima delusione per la Juve è arrivata a Cardiff, contro il Real Madrid, il 3 giugno 2017