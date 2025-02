Le probabili formazioni di Feyenoord-Milan

Conceiçao verso la conferma del modulo con i "fantastici 4" in attacco per l'andata del playoff di Champions. Davanti il grande ex Gimenez, arrivato a gennaio proprio dal Feyenoord, con Pulisic, Joao Felix e Leao a supporto. Scelte obbligate in mezzo al campo, dove manca lo squalificato Musah