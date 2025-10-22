Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions, i giocatori italiani più giovani in gol: Pio Esposito è 6°. CLASSIFICA

Champions League fotogallery
15 foto

Serata speciale a Bruxelles per Pio Esposito, che ha segnato il definitivo 4-0 dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise. Primo gol in Champions a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni per l'attaccante nerazzurro, che è diventato il 6° italiano più giovane di sempre a segnare nella competizione. Meglio di tutti un altro interista, protagonista del record che dura da 17 anni... Ecco la top 15 (dati Transfermarkt)

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

I gol italiani più giovani in Champions: Pio è 6°

Champions League

Serata speciale a Bruxelles per Pio Esposito, che ha segnato il definitivo 4-0 dell'Inter contro...

15 foto

Napoli, Psg e le partite con più gol di sempre

classifica

Martedì di Champions da record: con 43 gol complessivi è stato scritto il nuovo primato storico...

16 foto
PSV Eindhoven's Romanian forward #27 Dennis Man (3rd L) celebrates with teammates after scoring his team third goal during the UEFA Champions League, league phase football match between PSV Eindhoven and Napoli at the Philips Stadium, in Eindhoven, on October 21, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Ranking per club: Inter (per ora) al secondo posto

classifica

In attesa che anche il Bayern giochi la sua partita di Champions (mercoledì contro il Brugge),...

27 foto

Ranking per nazioni: l'Inghilterra è già prima

classifica

Sono bastate meno di tre giornate piene all'Inghilterra per prendersi il primo posto nel ranking...

22 foto

La classifica della Champions League

Champions League

Riparte la Champions: l'Inter vince e vola al secondo posto, alle spalle del solo Psg e a...

36 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Dove vedere Atalanta-Slavia Praga

    guida tv

    Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa lo Slavia Praga, partita da seguire in diretta...

    Dove vedere Real Madrid-Juventus

    guida tv

    Oggi alle 21 appuntamento con Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon...

    Delusione Lang: "Parlato con Conte solo una volta"

    napoli

    L'attaccante olandese ha espresso la sua delusione, parlando a 'Ziggo Sport', dopo la partita...