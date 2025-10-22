Serata speciale a Bruxelles per Pio Esposito, che ha segnato il definitivo 4-0 dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise. Primo gol in Champions a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni per l'attaccante nerazzurro, che è diventato il 6° italiano più giovane di sempre a segnare nella competizione. Meglio di tutti un altro interista, protagonista del record che dura da 17 anni... Ecco la top 15 (dati Transfermarkt)

