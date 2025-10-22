Champions, i giocatori italiani più giovani in gol: Pio Esposito è 6°. CLASSIFICA
Serata speciale a Bruxelles per Pio Esposito, che ha segnato il definitivo 4-0 dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise. Primo gol in Champions a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni per l'attaccante nerazzurro, che è diventato il 6° italiano più giovane di sempre a segnare nella competizione. Meglio di tutti un altro interista, protagonista del record che dura da 17 anni... Ecco la top 15 (dati Transfermarkt)
- Età al 1° gol in Champions: 21 anni, 10 mesi e 25 giorni
- Partita: Psg-Barcellona 3-2
- Data: 30 settembre 2014
- Età al 1° gol in Champions: 21 anni, 8 mesi e 19 giorni
- Partita: Villarreal-Aalborg 6-3
- Data: 21 ottobre 2008
- Età al 1° gol in Champions: 21 anni, 2 mesi e 4 giorni
- Partita: Real Madrid-Roma 4-2
- Data: 28 settembre 2004
- Età al 1° gol in Champions: 21 anni e 24 giorni
- Partita: Milan-NK Olimpia 4-0
- Data: 16 settembre 1992
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 10 mesi e 4 giorni
- Partita: Borussia Dortmund-Juventus 1-3
- Data: 13 settembre 1995
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni e 8 mesi
- Partita: Basaksehir-Psg 0-2
- Data: 28 ottobre 2020
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 7 mesi e 19 giorni
- Partita: Milan-Porto 3-0
- Data: 1 dicembre 1993
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 4 mesi e 27 giorni
- Partita: Inter-Spartak Mosca 2-1
- Data: 21 ottobre 1998
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 4 mesi e 21 giorni
- Partita: Milan-Goteborg 4-2
- Data: 30 ottobre 1996
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 3 mesi e 23 giorni
- Partita: Union Saint Gilloise-Inter 0-4
- Data: 21 ottobre 2025
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 3 mesi e 13 giorni
- Partita: Barcellona-Newcastle 3-1
- Data: 11 dicembre 2002
- Età al 1° gol in Champions: 20 anni, 2 mesi e 20 giorni
- Partita: Genk-Roma 0-1
- Data: 2 ottobre 2002
- Età al 1° gol in Champions: 19 anni, 11 mesi e 6 giorni
- Partita: Zenit San Pietroburgo-Milan 2-3
- Data: 3 ottobre 2012
- Età al 1° gol in Champions: 19 anni, 7 mesi e 10 giorni
- Partita: Roma-Porto 2-1
- Data: 12 febbraio 2019
- Età al 1° gol in Champions: 18 anni, 2 mesi e 23 giorni
- Partita: Anorthosis Famagosta-Inter 3-3
- Data: 4 novembre 2008