Champions League, le avversarie della Juventus: bianconeri contro Real Madrid e Dortmund
Per i bianconeri c'è il Real Madrid in trasferta come principale ostacolo sul suo cammino nel girone unico di Champions. Dalla prima fascia pescato anche il Borussia Dortmund, poi Benfica e Villarreal dalla seconda. Trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, sfida "romantica" con il Monaco dell'ex Pogba. Le altre avversarie sono lo Sporting e i debuttanti ciprioti del Pafos
- REAL MADRID (Spagna)
- in trasferta
- BORUSSIA DORTMUND (Germania)
- in casa
- BENFICA (Portogallo)
- in casa
- VILLARREAL (Spagna)
- in trasferta
- SPORTING CP (Portogallo)
- in casa
- BODO GLIMT (Norvegia)
- in trasferta
- PAFOS (Cipro)
- in casa
- MONACO (Francia)
- in trasferta