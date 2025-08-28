Per i bianconeri c'è il Real Madrid in trasferta come principale ostacolo sul suo cammino nel girone unico di Champions. Dalla prima fascia pescato anche il Borussia Dortmund, poi Benfica e Villarreal dalla seconda. Trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, sfida "romantica" con il Monaco dell'ex Pogba. Le altre avversarie sono lo Sporting e i debuttanti ciprioti del Pafos