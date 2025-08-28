Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League, le avversarie della Juventus: bianconeri contro Real Madrid e Dortmund

Champions League fotogallery
8 foto

Per i bianconeri c'è il Real Madrid in trasferta come principale ostacolo sul suo cammino nel girone unico di Champions. Dalla prima fascia pescato anche il Borussia Dortmund, poi Benfica e Villarreal dalla seconda. Trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, sfida "romantica" con il Monaco dell'ex Pogba. Le altre avversarie sono lo Sporting e i debuttanti ciprioti del Pafos

ALTRE FOTOGALLERY

Juve contro Real Madrid, Dortmund e... Pogba

Champions League

Per i bianconeri c'è il Real Madrid in trasferta come principale ostacolo sul suo cammino nel...

8 foto

Il Napoli pesca il City: sfida da ex per De Bruyne

Champions League

Due big inglesi sul cammino del Napoli: Chelsea (in casa) e Manchester City, con la trasferta "da...

8 foto

Psg, Chelsea e De Zerbi: le avversarie della Dea

Champions League

La squadra di Juric affronterà i campioni in carica del Psg (a Parigi), sfida con il Chelsea in...

8 foto

L'Inter pesca Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid

Champions League

Dall’urna di Montecarlo l’Inter pesca due inglesi, Liverpool e Arsenal, che affronterà entrambe...

8 foto

Pisa, ufficiale l'arrivo di Stengs dal Feyenoord

Calciomercato

Stengs è un nuovo giocatore del Pisa. Il Parma ha ufficializzato l'arrivo del 22enne Oristanio...

139 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Sorteggi Champions: le avversarie delle italiane

    CHAMPIONS

    A Montecarlo si è svelata la fase campionato della Champions League 2025-2026. L'Inter pesca...

    Champions League, la finale si giocherà alle 18

    Champions League

    Cambia l'orario della finale di Champions: da Budapest 2026 le finali si giocheranno alle ore 18...

    Champions, il sorteggio oggi alle 17.45 su Sky

    Champions League

    Oggi appuntamento con il sorteggio - che coinvolge anche Inter, Atalanta, Juventus e Napoli -...