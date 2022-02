Atletico Madrid-Manchester United, le probabili formazioni

Simeone deve fare a meno di Koke (infortunio muscolare) e Carrasco (squalificato): ballottaggio a sinistra tra Lemar e Lodi. Un dubbio sulla trequarti per Rangnick con Rashford in vantaggio su Elanga. Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United, calcio d'inizio ore 21 Condividi

Primo round al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester United negli ottavi di finale di Champions League. Colchoneros e Red Devils si sfidano per la prima volta nella storia nella competizione, ritrovandosi contro trent'anni dopo l'unico precedente in Coppa delle Coppe. In palio un posto nei quarti che potrebbe dare una svolta alla stagione delle due formazioni, finora altalenanti nel rendimento. L'Atletico ha vinto solo due delle ultime quattro partite, mentre lo United è in ripresa ed è reduce da due successi di fila.

La probabile formazione dell'Atletico Madrid leggi anche Simeone: "Amo queste notti". E su Ronaldo... Simeone deve fare i conti con diversi assenti. Dopo Carrasco (squalificato), Cunha e Wass, alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Koke. Il centrocampista spagnolo, che ha concluso con qualche difficoltà la sfida di campionato contro l'Osasuna, è alle prese con un infortunio muscolare alla coscia. Al suo posto giocherà Herrera. La buona notizia è il ritorno di Lemar, risultato negativo al Covid: il francese è in ballottaggio sulla corsia di sinistra con Renan Lodi. A completare la catena mancini, nel ruolo di terzino, ci sarà Reinildo, alla prima partita in Champions con i colchoneros. In attacco spazio a Correa e Joao Felix.

ATLETICO MADRID (4-4-2) la probabile formazione: Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi; Correa, Joao Felix. All.: Simeone

La probabile formazione del Manchester United Rangnick conferma il consueto 4-2-3-1 e prepara tre cambi rispetto alla formazione che domenica ha battuto il Leeds. In difesa spazio a Dalot e Varane al posto di Wan-Bissaka e Lindelof. Confermati in mediana Pogba e McTominay, mentre l'unico ballottaggio è sulla trequarti. Certi di un posto Bruno Fernandes e Sancho, a sinistra è ballottaggio tra Rashford ed Elanga con l'inglese favorito. In attacco c'è Cristiano Ronaldo che in carriera ha segnato 25 gol contro l'Atletico.