Ormai eliminata dalla Champions, la Juve è in corsa per un posto in Europa League. I bianconeri sono in vantaggio sul Maccabi ma devono provare a fare punti con il Psg per blindare il 3° posto. I francesi si giocano il primo posto col Benfica. Allegri in campo con Milik unica punta, alle sue spalle Miretti. A centrocampo c'è Fagioli, in panchina Chiesa. Galtier con la coppia Messi-Mbappé, Neymar squalificato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4k e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD