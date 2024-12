La squadra di Motta batte gli inglesi e si rilancia in classifica: 14° posto con 11 punti a -2 dalla qualificazione diretta agli ottavi. Pericoloso Yildiz, che non trova la porta di poco. Prima dell'intervallo Di Gregorio salva su Haaland. Il vantaggio lo firma Vlahovic, che di testa batte Ederson su cross di Yildiz. Chance per De Bruyne e Gundogan, Motta inserisce Weah (assist) e McKennie (gol) che costruiscono il raddoppio definitivo. La Juve tornerà in campo il 21 gennaio contro il Bruges

