Playoff Conference League, calendario e orari

È il momento dei primi verdetti in Conference League. Tutto pronto per le gare di ritorno dei playoff, che decreteranno quali saranno le otto squadre che si uniranno alle altre già qualificate agli ottavi di finale. Cinque le partite in programma giovedì 24 febbraio alle 18:45, tre quelle fissate alle 21. Nessuna squadra italiana in campo, considerando che la Roma - unica nostra rappresentante - dopo la fase a gironi ha già ottenuto il pass per il prossimo turno. Sarà possibile seguire tutti i match dei sedicesimi di finale di Conference League su Diretta Gol (Sky Sport 251), anche in streaming su NOW.