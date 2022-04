Conference League, gli orari delle semifinali

Non solo Champions ed Europa League. Anche la Conference League è ormai nella fase decisiva C'è ancora un'italiana in corsa per il titolo: si tratta della Roma di José Mourinho. Dopo aver eliminato nei quarti di finale il Bodo/Glimt, i giallorossi saranno opposti al Leicester. La gara di andata è in programma in Inghilterra. Fischio d'inizio giovedì 28 aprile alle 21 per Abraham e compagni, che giocheranno in contemporanea con l'altra semifinale. La seconda finalista verrà fuori dall'incrocio tra Feyenoord e Olympique Marsiglia, con gara di andata in calendario in Olanda. Anche a Rotterdam si giocherà alle 21.