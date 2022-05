Il difensore argentino del Feyenoord prima della finale di Conference League contro la Roma: "Sono una squadra forte, conteranno i dettagli. Interesse di Mou nei miei confronti? Solo rumors, non guardo alle offerte prima del finale di stagione". Sul rifiuto della convocazione della Nazionale italiana: "Orgoglioso del loro interesse, ma d'accordo con la mia famiglia abbiamo scelto l'Argentina" Condividi

L'1 giugno si giocherà la 'Finalissima' tra Argentina e Italia, che è però già iniziata nei giorni scorsi, vista la contemporanea convocazione di Marcos Senesi da parte di entrambe le selezioni. Difensore centrale classe '97 del Feyenoord, Senesi non ha però avuto dubbi: il suo sogno è giocare con l’Argentina. Di questo e dell’interessamento dei giallorossi ha parlato in esclusiva a Sky Sport. Prima però un pensiero sulla finale di Conference League contro la Roma, in programma mercoledì 25 maggio: "La Roma è una squadra forte, con un'idea di gioco chiara. Sono molto forti sia in attacco che in difesa – spiega Senesi – Sarà una partita in cui conteranno i dettagli, in cui noi daremo il meglio per prenderci la vittoria".

Senesi sull'interesse della Roma: "Oggi sono solo rumors" leggi anche Abraham: "Innamorato di Roma e della squadra" Difensore centrale mancino, 25 anni, bravo sia in marcatura che in impostazione dal basso, Senesi ha attirato l'attenzione di alcuni club europei, tra cui la Roma. Senesi è il nome in cima alla lista di Mourinho per arricchire la difesa giallorossa. Inoltre, nonostante sia un giocatore molto richiesto, l'operazione non dovrebbe essere molto costosa, considerando che ha il contratto in scadenza nel 2023. A proposito di ciò, il difensore del Feyenoord ha dichiarato: "Credo che oggi come oggi siano solo rumors, il mio agente non mi ha detto nulla a riguardo. Non guardo alle offerte prima della fine della stagione, anche perché sono unicamente concentrato sulla finale. Ripeto, ad oggi sono soltanto rumors".