Pellegrini e Mancini in coro: "Vogliamo vincere"

Il capitano giallorosso alla vigilia della finale contro gli olandesi: "Bello avere questa responsabilità, ce la giocheremo con determinazione per coronare il percorso fatto". Gli fa eco Mancini: "Manca solo un gradino, partita dopo partita abbiamo capito che potevamo farcela" LA VIGILIA DI ROMA-FEYENOORD

Vincere per coronare un percorso iniziato un anno fa. È l'obiettivo della Roma e del suo capitano, Lorenzo Pellegrini, alla vigilia della finale di Conference League contro il Feyenoord: "Penso che sia bello avere questa responsabilità - spiega il centrocampista - La cosa più importante è la crescita della squadra sotto ogni punto di vista: questa coppa sarebbe la ciliegina del nostro percorso. Va dato merito al nostro staff per il lavoro insieme: veniamo messi nelle condizioni di fare le cose nella maniera giusta". Pellegrini ha presentato il match ripercorrendo quanto fatto in questa stagione: "È una partita decisiva, non mi sento di dire se la Roma ha qualcosa in meno o in più - racconta - Siamo venuti per vincere, ce la giocheremo con determinazione per coronare il percorso fatto. Ringrazio i miei compagni al di là del risultato che otterremo, ci siamo sempre sacrificati l'un l'altro, abbiamo gioito e sofferto tutti insieme lungo tutta la stagione. Questo è quello che fa una squadra vera, è un feeling che sento da tanto tempo, è una bella sensazione, se ne sono resi conto tutti, anche il mister, ed è tutto molto più semplice così".

"Daremo tutto anche per i tifosi" leggi anche Roma-Feyenoord LIVE, Mou: "Ottimismo per Miki" Pellegrini ha poi speso parole d'elogio nei confronti dei tifosi, accorsi in massa a Tirana per seguire la finale: "I tifosi ci hanno sempre sostenuto, sia quando abbiamo avuto momenti difficili, sia quando li abbiamo fatti gioire. La partita è importantissima e la giocheremo anche per loro. Noi daremo tutto quello che abbiamo per vincere questa partita".

Mkhitaryan ha svolto in gruppo tutto l'ultimo allenamento prima della partenza per Tirana: ora sta a Mourinho decidere se schierarlo dal 1' o schierare Zaniolo. La decisione arriverà nel giorno della partita. La Roma è a Tirana. Intanto, Mkhitaryan è tornato ad allenarsi col resto della squadra per la prima volta dall'infortunio subito nella semifinale contro il Leicester. Mou in conferenza: "Mkhitaryan? Sono ottimista: dopo l'allenamento ha detto che si sente bene ed è pronto per giocare". "COME STO? BENE, BENE..." Ed ecco le sue parole mentre lasciava il campo a Trigoria dopo l'allenamento a Roma. È il dubbio della vigilia per Mourinho. IL BALLOTTAGGIO Nel caso dovesse optare per Mkhitaryan dal 1', giocherebbe al posto di Zaniolo come uno dei due trequartisti (assieme a Pellegrini) a supporto di Abraham. Si deciderà il giorno della finale. Lui e Zaniolo, ad ogni modo, verranno alternati durante i 90'.

Mancini: "Manca solo un gradino per coronare il percorso" leggi anche Spinazzola: "Avevo paura di non farcela" Al fianco di Pellegrini, è intervenuto in conferenza stampa anche Gianluca Mancini. Per il difensore sarà una finale senza una reale favorita: "È un 50/50, in finale arrivano le squadre migliori - spiega - sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti ad affrontarli. Non bisogna temere niente in finale. Nei primi tempi credevamo fosse facile questa coppa. Dopo la sconfitta di Bodo, però, abbiamo capito che in Europa non si può sottovalutare nessuno, bisogna sempre dare il massimo. Partita dopo partita, avversario dopo avversario, abbiamo capito che potevamo farcela. Ora ci manca solo un gradino per coronare un percorso unico iniziato ad agosto".