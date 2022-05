Mourinho a Sky Sport: "Ottimismo per Mkhitaryan"

"Che errore non bisogna fare alla vigilia? Bisogna comportarsi come ogni partita, dico sempre 'la prossima è una finale'. Stavolta è speciale perché c'è un trofeo in palio. Una finale aiuta la mentalità di un gruppo: a livello individuale sicuramente aiuta a crescere. Il Feyenoord ha avuto tanto tempo per preparare e lavorare, non so se presenteranno qualcosa di diverso. Nel ritorno col Marsiglia, al Velodrome, hanno giocato una partita diversa rispetto alla loro filosofia ma noi sappiamo come vogliano giocare. Mkhitaryan può essere titolare? Ha la condizione fisica per aiutare la squadra: siamo ottimisti, ha fatto test veri e ha lasciato sensazioni positive"